पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने की मांग का किया समर्थन, बोले- इससे खत्म होगी समस्या की जड़

Bakrid 2026 Cow Sacrifice Ban: देशभर में 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई जाएगी। इससे पहले कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बाद एक बार फिर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब इसका समर्थन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर इससे देश में शांति और सौहार्द बना रहता है और विवाद की जड़ खत्म होती है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए।