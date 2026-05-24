Eid-Ul-Adha 2026: असम में बकरीद से पहले कई ईदगाह कमेटियों की अपील, कहा- गाय की कुर्बानी से बचें और सौहार्द बनाए रखें

Eid-Ul-Adha 2026: ईद-उल-अजहा से कुछ दिन पहले असम में कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच प्रदेश की कई ईदगाह कमेटियों ने लोगों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी से परहेज करने और त्योहार के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि कमेटियों की तरफ से यह अपील ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी शनिवार को इसी तरह की अपील की थी।