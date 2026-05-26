Bakrid 2026: बकरीद पर स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियों का हुआ ऐलान, देखें तारीख

बकरीद, जिसे ईद-उल-अजहा भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल है। यह पर्व त्याग, कुर्बानी और मानवता की भावना का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। इसी वजह से अलग-अलग राज्यों और देशों में चांद दिखने के समय के अनुसार ईद-उल-अजहा की तारीख में अंतर देखने को मिलता है। प्रशासनिक स्तर पर भी स्थानीय धार्मिक समितियों और खगोलीय रिपोर्टों को ध्यान में रखकर अंतिम अवकाश तिथि तय की जाती है।