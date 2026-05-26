Tamil Nadu Politics: क्या तमिलनाडु में बिखर जाएगी AIADMK? TVK का दावा- 7 से 8 और विधायक हमारे संपर्क में

वहीं टीवीके नेताओं ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में AIADMK के करीब 7 से 8 विधायक पार्टी से इस्तीफा देंगे। वहीं प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस पूरे अभियान को ‘ऑपरेशन L’ नाम दिया है। AIADMK नेता ने ऑपरेशन L का मतलब भी बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘L का मतलब Lottery, Leema और Leave भी हो सकता है। जैसे चाहें वैसे समझ लीजिए।'