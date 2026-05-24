24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में बच्ची की हत्या पर सियासत तेज, CM विजय बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

Tamil Nadu Crime: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर राज्यभर में आक्रोश है, जबकि मुख्यमंत्री Vijay और Udhayanidhi Stalin समेत कई नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

May 24, 2026

Coimbatore girl murder

CM विजय ने दोषियों पर कार्रवाई करने का दिया सख्त आदेश (Photo-IANS)

Coimbatore Girl Murder: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस घटना को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा है, और राजनीतिक दलों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने घटना की कड़ी निंदा की है।

सीएम ने दिए चार्जशीट दाखिल करने के आदेश

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस घटना को दिल दहला देने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस को तेजी से जांच पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे तमिलनाडु में शोक और आक्रोश है तथा दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एमडीएमके नेता वाइको ने भी आरोपियों के लिए उम्रकैद जैसी सख्त सजा की मांग की।

क्या है पूरा मामला

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बच्ची अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। रात करीब 10 बजे गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पांच विशेष टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची, जो पीड़िता के परिवार का परिचित और पड़ोसी था।

आईजीपी भारती ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ यौन उत्पीड़न करने और बाद में हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए इमारत से कूद गया, जिससे उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया।

जांच में दूसरे आरोपी की भूमिका भी सामने आई, जिसने कथित तौर पर मुख्य आरोपी की मदद की थी। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

परिजनों को सौंपा शव

घटना के बाद बच्ची के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुलूर पुलिस स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। पीड़िता की मां ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक वे बच्ची का शव नहीं लेंगे।

ये भी पढ़ें

जहांगीरपुरी आगकांड: पहले ससुराल वालों पर मढ़ा आग लगाने का आरोप, अब पुलिस जांच में खुला दीपांश की मौत का असली राज
नई दिल्ली
Self Immolation Case

खबर शेयर करें:

Published on:

24 May 2026 07:07 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु में बच्ची की हत्या पर सियासत तेज, CM विजय बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर के ठगों ने गुजरात को बनाया ठिकाना, म्यूल अकाउंट के जरिए देशभर में 631 करोड़ का हेरफेर, 13 गिरफ्तार

Rajasthan Cyber Link
राष्ट्रीय

Tvisha Sharma Death Mystery: वकील ले गए CCTV फुटेज, पूर्व जज सास ने किए फोन, ब्यूटी पार्लर मालकिन के खुलासे से मचा हड़कंप

Tvisha Sharma Death Mystery
राष्ट्रीय

NEET UG 2026 Paper Leak: अभियुक्तों के बैंक खातों को खंगाल रही CBI, कोचिंग और पेपर प्रैक्टिस के नाम पर पेरेंट्स से वसूली गई मोटी रकम

NEET UG 2026 Paper Leak
राष्ट्रीय

AI Models Income: न छुट्टी, न बीमारी, न कोई स्कैंडल… बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा कमा रहे ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, छह अरब डॉलर का बाजार

Virtual Influencer Market
राष्ट्रीय

Power Crisis: भीषण गर्मी से पावर ग्रिड पर भारी दबाव, देश में बिजली की खपत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 270.82 गीगावाट पहुंची मांग

India Power Demand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.