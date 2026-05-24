तमिलनाडु में बच्ची की हत्या पर सियासत तेज, CM विजय बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

Coimbatore Girl Murder: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस घटना को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा है, और राजनीतिक दलों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने घटना की कड़ी निंदा की है।