जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, 30 दिन की मिली मंजूरी; जानें अब तक कितनी बार मिली पैरोल

बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम को पुलिस ने भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद राम रहीम को बड़े काफिले के साथ सीधा डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। दरअसल, राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 5 जनवरी को 40 दिन की पैरोल मिली थी।