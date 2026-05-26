26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, 30 दिन की मिली मंजूरी; जानें अब तक कितनी बार मिली पैरोल

Gurmeet Ram Rahim parole: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। इस बार उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Ashib Khan

May 26, 2026

Gurmeet Ram Rahim parole

जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम (Photo-ANI)

Gurmeet Ram Rahim Parole: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। इस बार उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है। अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह उनकी 16वीं फरलो/पैरोल है। आज सुबह करीब 6.30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया।

काफिले के साथ डेरा सच्चा सौदा के लिए हुआ रवाना

बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम को पुलिस ने भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद राम रहीम को बड़े काफिले के साथ सीधा डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। दरअसल, राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 5 जनवरी को 40 दिन की पैरोल मिली थी।

पहले भी राम रहीम को कई बार पैरोल और फरलो दी जा चुकी है। 2025 में भी उन्हें कई मौकों पर लंबे समय के लिए रिहा किया गया था। गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी होने के बावजूद, अधिकारियों ने पैरोल की शर्तों के तहत उन्हें बार-बार रिहा किया है।

पत्रकार की हत्या में किया बरी

बता दें कि मार्च 2026 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था। पत्रकार छत्रपति को अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। 

राम रहीम को पहली बार 2017 में पंचकूला की एक अदालत ने अपनी दो महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया था। इस फैसले के बाद हरियाणा और पंजाब में व्यापक हिंसा भड़क उठी थी।

बाद में 2019 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं रणजीत सिंह हत्या मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास मिला था, हालांकि बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस मामले में उन्हें बरी कर दिया था।

कब-कब मिली पैरोल और फरलो

क्र.सं.महीना और वर्षअवधि (दिन)प्रकार
1अक्टूबर 20201 दिनपैरोल
2मई 20211 दिनपैरोल
3फरवरी 202221 दिनफरलो
4जून 202230 दिनपैरोल
5अक्टूबर 202240 दिनपैरोल
6जनवरी 202340 दिनपैरोल
7जुलाई 202330 दिनपैरोल
8नवंबर 202321 दिनफरलो
9जनवरी 202450 दिनपैरोल
10अगस्त 202421 दिनफरलो
11अक्टूबर 202420 दिनपैरोल
12जनवरी 202530 दिनपैरोल
13अप्रैल 202521 दिनफरलो
14अगस्त 202540 दिनपैरोल
15जनवरी 202640 दिनपैरोल
16
मई 2026		30 दिनपैरोल

ये भी पढ़ें

Karnataka CM Row: कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
राष्ट्रीय
Siddaramaiah, DK Shivakumar

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 May 2026 09:24 am

Published on:

26 May 2026 08:41 am

Hindi News / National News / जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, 30 दिन की मिली मंजूरी; जानें अब तक कितनी बार मिली पैरोल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलते ही सख्ती, एक दिन में 12 बांग्लादेशी हिरासत में

illegal bangladeshis
राष्ट्रीय

Bakrid 2026: बकरीद पर स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियों का हुआ ऐलान, देखें तारीख

Bakrid Holiday 2026
राष्ट्रीय

भारत-कनाडा के बीच हो सकता है ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’, पीएम मार्क कार्नी ने बताया ‘गेम चेंजर’

Piyush Goyal with Mark Carney
विदेश

Tamil Nadu Politics: क्या तमिलनाडु में बिखर जाएगी AIADMK? TVK का दावा- 7 से 8 और विधायक हमारे संपर्क में

Tamil Nadu politics
राष्ट्रीय

केरल में केसी वेणुगोपाल को राहुल नहीं बना पाए CM, क्या कर्नाटक में होंगे सफल? आज DK और सिद्धरमैया संग बैठक

H.D. Kumaraswamy On Congress
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.