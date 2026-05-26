यूपी, गुजरात में मुस्लिम-दलित समीकरण को साधने की कोशिश, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान

AICC अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस मौजूदा वक्त में दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इसलिए, हमें लगता है कि इन दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ लाना और उनके मुद्दों पर बात करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों विभागों का पहला संयुक्त सम्मेलन 6 जून को होगा। इसमें दोनों समुदायों के कांग्रेस पदाधिकारी, बल्कि सार्वजनिक बुद्धिजीवी, नागरिक समाज के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार साथ आएंगे और दलितों व अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद इसी तरह का सम्मेलन देश भर में आयोजित किए जाएंगे।