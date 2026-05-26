IMD Alert: देशभर में बदलेगा मौसम, कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

IMD Alert: मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। IMD के मुताबिक, अगले 2 से 3 दिनों में अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कई जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई है।