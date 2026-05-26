महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तानी एजेंट, कहा- पाक को खुश करने की कर रहे कोशिश

राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने उन पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणे ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उनका आरोप था कि पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, राहुल गांधी भी वही बातें दोहराते हैं। राणे ने कहा कि राहुल गांधी हर हाल में पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहां से जो स्क्रिप्ट आती है, राहुल गांधी यहां आकर वही पढ़ते हैं। राणे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हैं।