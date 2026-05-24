अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, राहुल गांधी का बड़ा दावा

बैठक में कांग्रेस नेता इमरान मसूद (Imran Masood) ने कहा कि पार्टी को मुस्लिम समाज से जुड़े नैरेटिव को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह धारणा खत्म होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इमरान मसूद ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज के बीच यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके हितों के लिए लगातार काम किया है और इसी आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे बीजेपी की बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती दी जा सकती है।