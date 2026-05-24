डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का हमला: मोदी पर जनता का भरोसा कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त, राहुल गांधी बौखलाए

Brajesh Pathak Statement: मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय बेहद हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस को अब यह एहसास हो चुका है कि उसकी पुरानी राजनीति और रणनीतियां जनता के बीच असर खो चुकी हैं।