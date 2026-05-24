डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का हमला: मोदी पर जनता का भरोसा कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त, राहुल गांधी बौखलाए

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का हमला
Brajesh Pathak Statement: मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय बेहद हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस को अब यह एहसास हो चुका है कि उसकी पुरानी राजनीति और रणनीतियां जनता के बीच असर खो चुकी हैं।
डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और इसका सीधा असर जनता के भरोसे में दिखाई दे रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग को मजबूत किया है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और जनता विकास तथा सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। डिप्टी CM ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को यह महसूस हो गया है कि उनकी राजनीतिक जमीन लगातार कमजोर होती जा रही है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और यही कारण है कि व्यक्तिगत बयानबाजी और आरोपों की राजनीति की जा रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर काम कर रही है और आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता आगामी चुनावों में भी भाजपा पर अपना भरोसा कायम रखेगी।
ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की हताशा बताया, जबकि कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
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