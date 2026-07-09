शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू; मुरादाबाद में बांटे गए हेल्थ कार्ड

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। सरकारी विद्यालयों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित हुआ है और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा के साथ योगदान देने का आह्वान किया।