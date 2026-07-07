मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर दिखा पानी ही पानी

Moradabad Weather Today: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी। अचानक घने बादल छाने के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश से पूरे शहर का तापमान गिर गया और वातावरण में ठंडक महसूस की जाने लगी। बारिश के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया।