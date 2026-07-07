मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर दिखा पानी ही पानी

मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज
Moradabad Weather Today: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी। अचानक घने बादल छाने के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश से पूरे शहर का तापमान गिर गया और वातावरण में ठंडक महसूस की जाने लगी। बारिश के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया।
बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में लोग मौसम का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। बच्चों से लेकर युवाओं तक ने बारिश की फुहारों का जमकर लुत्फ उठाया। कई लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए तो कुछ ने सड़कों और पार्कों में बारिश का आनंद लिया। लंबे समय बाद हुई अच्छी बारिश ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी और गर्मी से राहत मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की।
लगातार हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। बुध बाजार, गंज बाजार, टाउन हॉल समेत कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कें पानी से लबालब नजर आईं, जिससे ट्रैफिक की गति भी प्रभावित हुई।
हालांकि बारिश के कारण कई जगह पानी जमा हुआ, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जल निकासी व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जा रही है। अब तक किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई है।
समाचार लिखे जाने तक मुरादाबाद में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी था। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। मौसम में आई इस ठंडक का असर पूरे शहर में महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यदि बारिश का यह सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले घंटों में तापमान में और कमी दर्ज की जा सकती है।
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