मुरादाबाद में पत्नी की गला घोंटकर हत्या, ग्राम प्रधान को कॉल कर बोला- लाश के पास बैठा हूं, जानें क्या है पूरा मामला

Truck Driver Kills Wife: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के शिमलाठेर गांव में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई। आरोप है कि एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी करीब एक घंटे तक पत्नी के शव के पास बैठा रहा और फिर गांव के ग्राम प्रधान को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।