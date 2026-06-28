मुरादाबाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ में किया अरेस्ट, बाइक और हथियार बरामद

Police Encounter Moradabad:यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना मझोला क्षेत्र में 01 जून 2026 को हुई फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस घटना में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई, जिसमें पीड़ित विवेक चौधरी के बाएं कंधे पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में वादी धनिराम पुत्र स्वर्गीय पंचमलाल निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने एक राय होकर उसके पुत्र विवेक और उसके साथी आर्यन चौधरी पर जानलेवा हमला किया और धमकी दी।