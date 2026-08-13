मुरादाबाद में दहशत: 2 शावकों के साथ घूम रही मादा तेंदुआ, वन विभाग ने बिछाया 26 पिंजरों का जाल!

Leopard Terror Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में तेंदुओं के लगातार हो रहे हमलों ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। जंगल से सटे गांवों में स्थिति यह है कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तेंदुओं के हिंसक हमलों में अब तक एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है, जबकि लगभग एक दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस भयावह स्थिति को देखते हुए वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।