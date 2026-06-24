मुरादाबाद में सत्यापन करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला, महिला समेत कई लोगों ने की मारपीट; मुकदमा दर्ज

Police Assaulted Moradabad:यूपी के मुरादाबाद जिले के मुंडापांडे थाना क्षेत्र के सिरस खेड़ा गांव में मंगलवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब आबकारी एक्ट के तहत सत्यापन की कार्रवाई करने पहुंचे दो पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और धक्का-मुक्की की गई। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल बढ़ गई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई।