पंजाब में निकाय चुनावः रायकोट में कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा पर हमला, आप पर लगाया आरोप

इस घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरविंदर सिंह गोगी भुल्लर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग दबंगई पर उतारू हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन तमाशबीन बने हुए हैं। गोगी भुल्लर ने यह भी कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगते जा रहे हैं।