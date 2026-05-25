मैथिली ठाकुर का पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये गाना वायरल, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार कांग्रेस ने बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक गाना शेयर करते हुए सरकार पर कड़ा तंज कसा है। सोमवार (25 मई, 2026) को पूरे देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का लोकगीत ‘महंगाई डायन खाए जात है’ शेयर करते हुए लिखा कि “भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं!” इसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो को लेकर यूजर्स भी लगातार मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे मौजूदा महंगाई और बढ़ते ईंधन दामों से जोड़कर देख रहे हैं।