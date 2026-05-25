25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मैथिली ठाकुर का पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये गाना वायरल, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सोमवार (25 मई, 2026) को महंगाई का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। इसी दौरान कांग्रेस ने मैथिली ठाकुर का ‘महंगाई डायन खाए जात है’ लोकगीत शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 25, 2026

'मैं बहुत रोती थी, जब मुझे रिजेक्ट कर दिया...' मैथिली ठाकुर ने गरीबी और तानों को पार कर बनी सबसे युवा विधायक

मैथिली ठाकुर (सोर्स: X @venom1s)

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार कांग्रेस ने बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक गाना शेयर करते हुए सरकार पर कड़ा तंज कसा है। सोमवार (25 मई, 2026) को पूरे देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का लोकगीत ‘महंगाई डायन खाए जात है’ शेयर करते हुए लिखा कि “भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं!” इसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो को लेकर यूजर्स भी लगातार मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे मौजूदा महंगाई और बढ़ते ईंधन दामों से जोड़कर देख रहे हैं।

कांग्रेस के तंज के बाद मैथिली ठाकुर का गाना सुर्खियों में

बिहार कांग्रेस की ओर से सोमवार (25 मई, 2026) को मैथिली ठाकुर का गाया हुआ गीत सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स इस वीडियो को मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं और तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचे।

वहीं, प्रेम कुमार नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैथिली ठाकुर की आवाज बेहद अच्छी है और उनकी गायकी से वह काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ‘महंगाई डायन खाए जात है’ गीत को एक बार फिर से गाने की कृपा करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस लोकगीत को मैथिली ठाकुर से बेहतर कोई और नहीं गा सकता।

महंगाई पर वायरल हुई मैथिली ठाकुर

तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने मैथिली ठाकुर का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम किसी ने तो सच बोलने का साहस किया है।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन इसका प्रसंग मौजूदा स्थिति से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार, इस गीत के जरिए लोगों में महंगाई को ‘डायन’ कहने का साहस पैदा हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में महंगाई को आम जनता ने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Bhojpuri Song: अक्षरा सिंह ने देशी अंदाज में लूटी महफिल, अक्षय कुमार का दिखा नया अंदाज
पटना
akshara singh akshay kumar

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 05:58 pm

Published on:

25 May 2026 05:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मैथिली ठाकुर का पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये गाना वायरल, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनंत सिंह से लेकर सोनू-मोनू गैंग तक, मोकामा के 5 बड़े गैंग या बाहुबली कौन? जिन्होंने बिहार को दहलाया

Bahubalis of Mokama
पटना

नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, PK ने बताया स्पेशल प्लान!

prashant kishor
राष्ट्रीय

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! बिहार सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, आम लोगों को दी खास ताकत

traffic challan
पटना

शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर जेल में रहे छात्र नेता ने बयां किया दर्द, बोले- अंदर हथौड़े जैसी लाठियां बरसाईं

dilip kumar bpsc tre 4 protest
पटना

Bhojpuri Song: अक्षरा सिंह ने देशी अंदाज में लूटी महफिल, अक्षय कुमार का दिखा नया अंदाज

akshara singh akshay kumar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.