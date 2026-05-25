शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर 16 दिन जेल में रहे छात्र नेता, बाहर आकर बोले- अंदर हथौड़े जैसी लाठियां बरसाईं

दिलीप कुमार ने जेल के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसकी दास्तां सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उन पर झूठी हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप मढ़कर जेल के भीतर बुरी तरह टॉर्चर किया। दिलीप कुमार ने कहा, '20 मई की सुबह अचानक जेल प्रशासन के लोग और बाहरी पुलिस फोर्स हमारे पास आई। बिना किसी बात के उन्होंने हम पर अंधाधुंध थप्पड़ और हथौड़े जैसी लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। मुझे, शहबाज और शशि शेखर को बुरी तरह पीटा गया। मेरे पैर, कमर और सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद हमें सामान्य बैरक से निकालकर दो दिनों (20 और 21 मई) तक सेल (अंध कोठरी या कालकोठरी) में बंद करके रखा गया।'