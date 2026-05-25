CBSE स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी मैथिली, फैसले से गदगद हुए सीएम सम्राट चौधरी; पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार

इस ऐतिहासिक फैसले के संबंध में आधिकारिक जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा से BJP लोकसभा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर को संबोधित एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा 8 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्रालय को सौंपे गए प्रस्तावों और सुझावों पर सकारात्मक रूप से संज्ञान लिया गया है। CBSE ने मंत्रालय को सूचित किया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली विषय को माध्यमिक स्तर तक CBSE पाठ्यक्रम में पूरी तरह से शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही, मैथिली भाषा का विस्तृत पाठ्यक्रम भी सीबीएसई की आधिकारिक अकादमिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है।