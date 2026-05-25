25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

होटल में पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़ पर भड़के पप्पू यादव, बोले- बेटियां सुरक्षित नहीं तो पिता को हथियार दे सरकार

पटना के होटल हाईडेन में छात्रा के साथ हुई घटना पर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। उन्होंने होटल को ध्वस्त कर संचालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 25, 2026

purnia mp pappu yadav

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Photo- Facebook)

पटना के रूपसपुर स्थित होटल हाईडेन में एक पिता के सामने छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, “पटना के होटल हिडेन विला में एक बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई। इस होटल को तत्काल ध्वस्त किया जाए और इसके संचालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।”

क्या है मामला

बेगूसराय निवासी एक युवती के पिता अपनी बेटी की पॉलिटेक्निक परीक्षा दिलाने पटना आए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद रात में वे रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित कालिकेट हिडेन विला होटल के कमरा नंबर 103 में रुके थे। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सो गए थे, जबकि उनकी बेटी जाग रही थी। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। आरोप है कि रात करीब 12:48 बजे नशे की हालत में होटल स्टाफ सत्येंद्र कुमार कमरे में घुस आया। पिता ने बताया कि बेटी की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी बेटी का हाथ पकड़े हुए है। उन्होंने उससे पूछा, “क्या बात है, कौन हो तुम और कमरे में कैसे आ गए?” इस पर आरोपी ने कहा, “बेल बजा रहे थे, तो दरवाजा क्यों नहीं खोला?” इसके बाद वह लड़की के बारे में पूछताछ करने लगा।

पीड़िता के पिता ने कहा, “अगर आप लोगों को लड़की को लेकर कोई संदेह था, तो कमरा बुक करते समय आधार कार्ड का सत्यापन कर सकते थे। आधी रात को कमरे में घुसकर इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी?”उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। बाद में उन्होंने घटना की जानकारी पास में ठहरे अपने भतीजे को दी। घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल के सभी कमरों की जांच की। जांच के दौरान चार लड़कियां और चार लड़के शराब पीते हुए मिले।

ये भी पढ़ें

मोकामा: कौन हैं सोनू-मोनू, जिसके एक फोन पर हो जाता है काम, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से विवाद क्यों?
पटना
mokama gangsters sonu

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 10:43 am

Published on:

25 May 2026 10:07 am

Hindi News / Bihar / Patna / होटल में पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़ पर भड़के पप्पू यादव, बोले- बेटियां सुरक्षित नहीं तो पिता को हथियार दे सरकार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोकामा: कौन हैं सोनू-मोनू, जिसके एक फोन पर हो जाता है काम, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से विवाद क्यों?

mokama gangsters sonu
पटना

होटल में पिता के सामने बेटी से छेड़खानी! FIR के बाद आरोपी की धमकी, कहा- केश लड़ने पटना ही न आयेगा

patna hotel molestation case
पटना

कौन हैं गैंगस्टर सोनू-मोनू? जिनके घर के बाहर पुलिस को देनी पड़ी तलाशी

Sonu Monu gangster Bihar
पटना

देशभर की बड़ी बैंक डकैतियों में बिहार का कनेक्शन, पटना के जेल में बंद गैंगस्टर रच रहे साजिश

Bihar bank robbery gang
पटना

गैंगस्टर को पकड़ने पहुंची पुलिस, तो एंट्री से पहले गैंग मेंबर्स ने ही ले ली तलाशी

mokama gangster sonu monu house viral video
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.