देशभर की बड़ी बैंक डकैतियों में बिहार का कनेक्शन! जेल में बंद गैंगस्टर रच रहे साजिश, STF ने बनाई स्पेशल सेल

बिहार में भी डैकती के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में जहां साल 2025 में डकैती के कुल 955 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में ही यह ग्राफ तेजी से ऊपर भागते हुए 1,392 मामलों तक पहुंच गया है। बिहार के भीतर ही हुई कुछ सबसे बड़ी सनसनीखेज वारदातों पर नजर डालें तो आरा के तनिष्क शोरूम से हुई 25 करोड़ रुपये की लूट, समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से 4.65 करोड़ रुपये की डकैती और दरभंगा के बड़ा बाजार में दिनदहाड़े हुई 2.25 करोड़ रुपये की लूट शामिल है। इन सभी मामलों में कड़ियां देश के अन्य राज्यों से जुड़ी पाई गई हैं।