बिहार एनडीए में बड़ा बदलाव: उपेंद्र कुशवाहा का सियासी दबदबा घटा, सम्राट चौधरी का कद बढ़ा

नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी की जोड़ी को बिहार की राजनीति में लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समीकरण का सूत्रधार माना जाता है। बाद में इस राजनीतिक समीकरण को आगे बढ़ाने में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले अपने नाम के साथ “कुशवाहा” सरनेम का प्रयोग नहीं करते थे, और नीतीश कुमार के सुझाव के बाद उन्होंने अपना नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह से बदलकर उपेंद्र कुशवाहा कर लिया। इसके बाद से उन्होंने कुशवाहा (कोइरी) समाज की राजनीति को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाया।