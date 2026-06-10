रात में शादी, सुबह घर खाली! शादी के बाद दुल्हन1.10 लाख लेकर परिवार समेत फरार, दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत

बिहार की एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान से दूल्हा बारात लेकर अपनी दुल्हन को विदा कराने आया था। रातभर शहनाई गूंजती रही, शादी की सभी रस्में पूरी हुईं, सात फेरे लिए गए और दूल्हे ने दुल्हन की मांग भी भरी। लेकिन सुबह विदाई से पहले ही दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। इस अजीबोगरीब "शादी और धोखे" की कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। खुद को ठगी का शिकार बताते हुए दूल्हा पक्ष ने गया जिले के बेलागंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।