सीएम ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गईं रोहिणी आचार्य? AI के बहाने सम्राट चौधरी से पूछे 12 सवाल

दरअसल, पटना में आयोजित दो दिवसीय बिहार एआई समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कानून-व्यवस्था में तकनीक की ताकत समझा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, 'पटना में लगभग 4,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब अगर एआई (AI) से कह दिया जाए कि हरा गमछा वालों को खोजो और पकड़ो, तो वह सभी हरा गमछा वालों को तुरंत ढूंढकर पकड़ लेगा।' हालांकि, मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि यह बात उन्होंने मजाकिया लहजे में कही है और उनका इशारा किसी खास व्यक्ति या दल की तरफ नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अमूमन हरे गमछे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर अपने ऊपर हमला माना।