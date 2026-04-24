‘लालू यादव को नीतीश कुमार ने नहीं, जनता ने बनाया’, सम्राट चौधरी के दावे पर रोहिणी ने दिया जवाब

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि उन्हें बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। रोहिणी ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, 'मुख्यमंत्री को सदन में यह दावा करते हुए देखा गया कि उन्हें बिहार के 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने किस यंत्र या थर्मामीटर की मदद से यह माप लिया? क्या कुल आबादी के सभी 14 करोड़ लोगों ने अपने वोट डाले थे? क्या बिहार में 14 करोड़ पंजीकृत मतदाता भी हैं? क्या NDA ने सम्राट चौधरी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा था? जरूर मुख्यमंत्री जी की यादाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा है।'