‘सत्ता किसी की बपौती नहीं, लालू जी जेल न भेजते तो मैं CM न होता’; सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को दिया जवाब

इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के पास अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ऐसी व्यवस्था करनी है कि लोग अपने ही जिले में बेहतर इलाज प्राप्त कर सकें। 208 डिग्री कॉलेज 1 जुलाई के बाद किसी भी समय काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। हवाई अड्डों के निर्माण का काम भी जोर-शोर से शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश आया है और अगले एक साल में इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है।