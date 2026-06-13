बिहार: कटिहार में NH-31 पर भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी बस पलटी; 35 से अधिक घायल, 12 गंभीर

हादसे के बाद ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद की। ग्रामीणों की तत्परता के कारण कई घायलों को समय पर इलाज मिल सका, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। कोढ़ा थाना पुलिस और राहत टीम ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।