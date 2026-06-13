10 किमी तक पीछा कर प्रेमी के सामने प्रेमिका से दुष्कर्म की कोशिश, गिरफ्तार आरोपियों ने बताई पूरी कहानी

प्रेमी द्वारा विरोध किए जाने पर दोनों आरोपी उससे उलझ गए। इसके बाद उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका से नाम और पता पूछकर उन्हें डराना शुरू कर दिया और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। इससे दोनों थोड़े सहम गए। इसी दौरान दोनों आरोपी युवती को जबरन अपनी बाइक पर बैठाने का प्रयास करने लगे। इस पर प्रेमी-प्रेमिका ने विरोध किया और दोनों वहां से भागकर खेतों की ओर दौड़ गए। अंधेरा होने के कारण दोनों किसी तरह सुरक्षित बचकर वहां से निकलने में सफल रहे। घटना के बाद प्रेमी-प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।