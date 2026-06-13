मोबाइल-चेन स्नैचिंग के बाद ज्वेलर्स पर नजर, जानें पटना की दो नाबालिग छात्राओं का बड़ा क्राइम प्लान

Patna Women Gangपटना में महिला अपराधियों की बढ़ती संख्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल के दिनों में अपराध की दुनिया में उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ी है। मोबाइल और चेन स्नैचिंग के बाद अब ये लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं। इसका एक बानगी शुक्रवार को पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी पुल के पास स्थित मां वैष्णो ज्वेलर्स में देखने को मिला। यहां दो नाबालिग लड़कियों ने फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की कोशिश की। दोनों ने शातिर तरीके से पहले दुकानदार के चेहरे पर नशीला स्प्रे छिड़ककर सोने के गहने लूटने की साजिश रची थी, लेकिन दुकानदार की सूझबूझ के कारण उनका यह प्रयास विफल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही कोचिंग की छात्राएं हैं और प्लस-टू पास कर चुकी हैं।