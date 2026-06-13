Bihar Politics: बिहार में फिर साथ आएंगे विपक्षी दल, जानें क्या है महागठबंधन का पूरा प्लान

Bihar Politics: दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार को लेकर एक खास रणनीति तैयार की गई है। इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के भीतर मतभेद माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस का एक धड़ा तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे इस रणनीति को लागू करना आसान नहीं माना जा रहा है।