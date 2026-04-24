बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, ध्वनिमत से पास हुआ प्रस्ताव

विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, 'BJP ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया है। अगर BJP ने पहले ही यह तय कर लिया होता कि मुख्यमंत्री उन्हीं में से कोई एक होगा, तो आज इस सत्र की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी सरकार को विकास कार्य करने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है। हालांकि, बिहार एक अनोखा राज्य है। यहां महज पांच वर्षों के अंतराल में ही पांच सरकारें बन चुकी हैं। आखिर, बार-बार ऐसा क्यों होता है।'