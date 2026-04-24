Bihar Politics: डिप्टी CM पद ठुकराया, बिहार दौरे की तैयारी, क्या है निशांत का मास्टर प्लान?

नीतीश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद JD(U) सरकार और पार्टी संगठन के भीतर संतुलन साधने की कोशिश जारी है। दो वरिष्ठ नेताओं बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को विधायक दल की औपचारिक बैठक के बिना ही उपमुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद पार्टी ने नालंदा से आठ बार के विधायक श्रवण कुमार को विधानसभा में अपना नेता चुना। हालांकि, ऐसी अटकलें थीं कि निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आखिरी समय में इससे इनकार कर दिया।