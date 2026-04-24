बिहार फ्लोर टेस्ट: सम्राट के साथ तेजस्वी का भी शक्ति परीक्षण, RJD विधायक फैसल रहमान पर टिकी सबकी नजरें

बिहार विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट और भारी बहुमत होने के कारण सम्राट चौधरी सरकार का शक्ति परीक्षण में सफल होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सदन में असली नजरें Tejashwi Yadav के नेतृत्व में RJD के सभी विधायकों की एकजुटता पर टिकी हुई हैं। यदि RJD इस एकजुटता को बनाए रखने में सफल रहती है, तो तेजस्वी यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने पार्टी में अनुशासन कायम रखा है। वहीं, अगर एक भी विधायक टूटता है, तो उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी कुर्सी पर भी संकट पैदा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए कम से कम 25 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है और RJD के पास फिलहाल 25 विधायक ही हैं। ऐसे में यदि एक भी विधायक साथ छोड़ता है, तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है।