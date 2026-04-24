‘पगड़ी संभालकर रखें भाई’, विजय सिन्हा की चर्चा कर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को क्यों किया सतर्क

बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने जो अपनी पगड़ी उतारकर रखी है, उसे संभालकर रखें, क्योंकि उस पर विजय सिन्हा की नजर है। सदन में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि उनकी पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि नीतीश कुमार को भाजपा लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगी। चुनाव में “2025 से 30” का नारा देकर कुछ ही महीनों में उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। तेजस्वी यादव ने तंज भरे लहजे में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इलेक्टेड CM को हटा कर सिलेक्टेड CM पर आपको बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी भी लालू यादव की ही राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है।