बिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट और नीतीश की बैठकों के बीच नए चेहरों की एंट्री को लेकर चर्चा, कई दिग्गज पर टिकीं सबकी निगाहें

24 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद मई की शुरुआत में शेष मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। दरअसल, बंगाल चुनाव के मद्देनज़र बिहार के कई विधायक वहां कैंप कर रहे हैं और फिलहाल पार्टी नेतृत्व का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले थे। इस मुलाकात में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही कैबिनेट विस्तार को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और बंगाल चुनाव के बाद इस पर मुहर लग सकती है।