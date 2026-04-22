बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: लोजपा (आर) विधायक संजय सिंह पर संकट, राजू तिवारी बन सकते हैं मंत्री

संजय सिंह नीतीश सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री थे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान वे अक्सर विवादों में रहे। सरकारी कैलेंडर में अपने परिवार की तस्वीर छपवाने को लेकर वे सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए, जिससे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। संजय सिंह, LJP (राम विलास) के कोटे से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन पर पद के दुरुपयोग और सरकारी धन की बर्बादी के गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्ष ने इसे आत्म-प्रचार का मामला बताते हुए सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए थे। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण को लेकर चिराग पासवान ने भी संजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई थी। अब चर्चा है कि नई सरकार में उनकी जगह राजू तिवारी को मौका दिया जा सकता है।