बांकीपुर का रण हुआ हाई-प्रोफाइल! PK के समर्थन में आ सकते हैं विजय थलपति, शत्रुघ्न सिन्हा का भी मिला साथ

बांकीपुर उपचुनाव: पटना की बांकीपुर सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रशांत किशोर के समर्थन में विजय थलपति के प्रचार करने की चर्चा है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही समर्थन दे चुके हैं। वहीं, बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक के लिए नितिन नवीन और पवन सिंह के प्रचार करने की संभावना है। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर कायस्थ और सामान्य वर्ग के वोटर निर्णायक हैं। इस बार PK की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया है।

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