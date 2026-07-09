बांकीपुर का किला बचाने की जंग! बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार आज करेंगे नामांकन, PK की पदयात्रा से BJP के गढ़ में हलचल

आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जहानाबाद के आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने उम्मीदवार चयन पर नाराजगी जताई है। सुरेंद्र यादव ने आरजेडी प्रत्याशी से जुड़े सवाल पर कहा, "कौन हैं रेखा गुप्ता?" वहीं, भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह चुनाव बीजेपी को हराने के लिए था, लेकिन अलग प्रत्याशी उतारकर हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस भी आरजेडी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि अगर रेखा गुप्ता महागठबंधन की उम्मीदवार हैं तो इस फैसले पर सहयोगी दलों से चर्चा होनी चाहिए थी।