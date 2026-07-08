Bihar Weather: बिहार में मौसम का रेड अलर्ट! कल से मूसलाधार बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का डबल अटैक

मौसम विभाग के अनुसार, 9 जुलाई को भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण और सीवान जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सुपौल जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, इन जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।