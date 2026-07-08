West Bengal Rape Case: एनकाउंटर में आरोपी ढेर, भड़की सियासत; राजद ने उठाए पुलिसिया ‘इंसाफ’ पर बड़े सवाल

Baruipur rape murder case: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में हुए सनसनीखेज रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद देश का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। एक तरफ जहां इस खौफनाक वारदात के बाद जनता में भारी आक्रोश था, वहीं पुलिस की इस कथित 'सेल्फ डिफेंस' या एनकाउंटर की थ्योरी ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की साख पर गहरी चिंता जताई है।