कोलकाता रैली विवाद: कल्याण बनर्जी बोले- BJP के गुंडों ने हमारी महिलाओं को पीटा, मूकदर्शक बनी रही पुलिस

Kolkata rally: कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की रैली के दौरान हुए उपद्रव को लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी शांतिपूर्ण रैली पर पहले से सोची-समझी साजिश के तहत हमला किया और TMC की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। उन्होंने कहा कि ऐसी घिनौनी और बदले की भावना वाली राजनीति जो शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखने को मिल रही है, वो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी।