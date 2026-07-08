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कोलकाता रैली विवाद: कल्याण बनर्जी बोले- BJP के गुंडों ने हमारी महिलाओं को पीटा, मूकदर्शक बनी रही पुलिस

Kalyan Banerjee on Kolkata rally: कोलकाता में रैली के दौरान हुई झड़प को लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने BJP और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति के बावजूद रैली में बाधा डाली गई।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 08, 2026

TMC MP Kalyan Banerjee

TMC सांसद कल्याण बनर्जी (फोटो-ANI)

Kolkata rally: कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की रैली के दौरान हुए उपद्रव को लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी शांतिपूर्ण रैली पर पहले से सोची-समझी साजिश के तहत हमला किया और TMC की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। उन्होंने कहा कि ऐसी घिनौनी और बदले की भावना वाली राजनीति जो शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखने को मिल रही है, वो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी।

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Updated on:

08 Jul 2026 08:03 pm

Published on:

08 Jul 2026 08:03 pm

Hindi News / National News / कोलकाता रैली विवाद: कल्याण बनर्जी बोले- BJP के गुंडों ने हमारी महिलाओं को पीटा, मूकदर्शक बनी रही पुलिस

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