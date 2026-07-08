शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे ने महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोपों पर दी सफाई, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस के मुताबिक, यह घटना डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में हुई। अस्पताल में एक गर्भवती महिला की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसके परिजनों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। इसी बात को लेकर परिवार के लोग नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और दो डॉक्टरों सहित अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी।