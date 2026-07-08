Lawrence Bishnoi: पुलिस कॉन्स्टेबल के बेटे से गैंगस्टर बनने तक, जानिए लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी

मुंबई में साल 2024 के दौरान बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और पंजाब के गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग मामलों में भी लॉरेंस गैंग सुर्खियों में रही थी। खासतौर से अभिनेता सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी देने के मामलों में बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा था। बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'दो टके का अपराधी' कहा था। इसके बाद उन्हें बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की कई धमकियां भी मिलीं थीं। इतना ही नहीं जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में कारोबारियों को धमकी और रंगदारी मांगने के मामलों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों के अनुसार गैंग के कई सदस्य कनाडा, अमरीका और अन्य देशों से नेटवर्क संचालित करते रहे हैं। गोल्डी बराड़ को गैंग का प्रमुख विदेशी संचालक माना जाता है।