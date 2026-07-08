8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

PNB घोटाला: एक्शन में CBI, 30.63 करोड़ की कथित धोखाधड़ी को लेकर मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी

Mumbai company CBI investigation: फर्जी लोन और बोगस देनदारों के मायाजाल में फंसी मुंबई की एक दिग्गज कंपनी के ठिकानों को सीबीआई ने पूरी तरह खंगाल डाला है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस हाई-प्रोफाइल सिंडिकेट के पीछे कई बड़े चेहरों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का सनसनीखेज अंदेशा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Manoj Vashisth

image

Mukul Kumar

Jul 08, 2026

PNB Bank Fraud Case

PNB Bank Fraud Case

CBI raid Mumbai: मुंबई में एक बार फिर कॉर्पोरेट जगत और बैंकिंग सिस्टम की मिलीभगत का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ हुए 30.63 करोड़ रुपये के बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बहुत ही आक्रामक और चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आज मुंबई और उसके आसपास स्थित कंपनी तथा उसके निदेशकों (डायरेक्टर्स) के कई संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस औचक कार्रवाई से वित्तीय हेराफेरी करने वाले कॉर्पोरेट गलियारों में हड़कंप मच गया है।

CBI की बड़ी कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की टीम ने कंपनी के दफ्तरों और डायरेक्टर्स के घरों पर एक साथ छापे मारे। सुबह से शाम तक चली इस रेड में कई दस्तावेज, कंप्यूटर और मोबाइल जब्त किए गए हैं।

जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि बैंक के अधिकारियों और कंपनी के बीच किस तरह सांठगांठ हुई और पैसा कैसे निकाला गया। PNB के एक ब्रांच से बिना सही कागजात के इतनी बड़ी राशि कैसे मंजूर हुई, यह सवाल अब जोरों पर है।

घोटाला कैसे हुआ?

जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पीएनबी से लोन या क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला हुआ। सीबीआई को शिकायत मिलने के बाद प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई और वास्तविक जानकारी छुपाई गई। अब एजेंसी पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि इसमें और कौन-कौन शामिल था।

CBI अब जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। अगर इसमें बैंक अधिकारियों की संलिप्तता साबित होती है तो बड़े एक्शन की उम्मीद है। कंपनी के डायरेक्टर्स से पूछताछ चल रही है और उनके बैंक खातों पर भी नजर रखी जा रही है।

नीरव मोदी भी पीएनबी बैंक के साथ कर चुका है घालमेल

पीएनबी के साथ पहले भी बड़े घोटाले हो चुके हैं। 2018 में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पीएनबी के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया था।

लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए उन्होंने बैंक को चक्कर में डालकर विदेश में पैसा भेजा और बाद में लोन चुकाने से इनकार कर दिया। उस घोटाले की रकम 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 08:00 pm

Published on:

08 Jul 2026 07:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / PNB घोटाला: एक्शन में CBI, 30.63 करोड़ की कथित धोखाधड़ी को लेकर मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी मां, आपका शुक्रिया’, मां उर्मिल पॉल पर जान छिड़कते थे मनीष पॉल, 77 साल में हुआ निधन

Maniesh Paul Mother Urmil Passed Away
बॉलीवुड

शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे ने महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोपों पर दी सफाई, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

Doctor Assault News, Maharashtra News Hindi
राष्ट्रीय

ZEE5 से हटाए जाने और IMDb से गायब हुई रेटिंग के बीच ‘सतलुज’ एक्ट्रेस गीतिका विद्या का छलका दर्द, बोलीं- ‘फिल्म की आवाज दबा दी गई’

Geetika Vidya on Satluj Controversy
मनोरंजन

कीड़े के काटने से ‘स्पेशल 26’ फेम राजेश शर्मा की बिगाड़ी हालत, पैर से घुटने तक फैला इंफेक्शन, अस्पताल में भर्ती

Rajesh Sharma
टॉलीवुड

‘थाई किझावी’ के 100 दिन पूरे होते ही सिवाकार्तिकेयन ने डायरेक्टर को दिया 20 लाख का सरप्राइज, VIDEO

सिवाकार्तिकेयन
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.