बंगाल के बारुईपुर कांड पर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, बोले- भीड़ ने जिस युवक को मारा, वह बेकसूर था

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में राज्य सरकार और पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि बच्ची का शव मिलने के बाद गुस्से में आई भीड़ ने जिस युवक (इंद्रजीत मंडल) को पीट-पीटकर मार डाला (लिंचिंग), वह पूरी तरह बेकसूर था। CM ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे पूरे मामले की जांच कर 72 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट उन्हें सौंपें।