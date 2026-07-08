अमरनाथ यात्रियों का सातवां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू बेस कैंप से हुआ रवाना

Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा के सातवें जत्थे को बुधवार को जम्मू स्थित भगवती नगर बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर के लिए रवाना किया गया। बेस कैंप परिसर बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा की के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिला। यात्रा में शामिल एक श्रद्धालु ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मौसम ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन यहां काफी गर्मी है। उन्होंने यात्रा प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि हर कदम पर प्रशासन मार्गदर्शन कर रहा है और व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं।