14 साल भारत में सजा काटने के बाद अपने देश लौट रहा बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस सुरक्षा में पश्चिम बंगाल के लिए रवाना

बालासोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन बेहरा ने बताया कि कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग ने उसकी राष्ट्रीयता का सत्यापन कर आवश्यक ट्रैवल परमिट और एग्जिट परमिट जारी कर दिए हैं। इसके बाद सभी कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाएं पूरी होने पर बुधवार, 8 जुलाई को साहदेवखुंटा मॉडल थाना के सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार जेना के नेतृत्व में पुलिस टीम उसे पश्चिम बंगाल के लिए लेकर रवाना हुई। भारत-बांग्लादेश सीमा पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।