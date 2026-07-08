7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर का सियासी मॉडल: टीएमसी में तीन गुट, एक बीजेपी के साथ, दो आपस में लड़ रहे

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर का सियासी मॉडल। क्या है राज्य की राजनीति में इसके मायने? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Tanay Mishra

image

Shadab Ahmed

Jul 08, 2026

West Bengal Politics

पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर का सियासी मॉडल (Photo - AI Generated)

पश्चिम बंगाल की राजनीति (West Bengal Politics) में मुकाबला अब सिर्फ बीजेपी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस - टीएमसी (Trinamool Congress - TMC) के बीच सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं रह गया है। बीजेपी की रणनीति राज्य में अपना वोट शेयर 50% से ऊपर ले जाने की है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि इसके लिए पार्टी संगठन विस्तार के साथ-साथ विपक्ष में पैदा हो रहे बदलावों को भी अवसर के रूप में देख रही है। अगर बीजेपी यह लक्ष्य हासिल कर लेती है और विपक्ष लंबे समय तक बंटा रहता है, तो बंगाल की राजनीति का ढांचा भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों की तरह बदल सकता है, जहाँ समय के साथ विपक्ष कमजोर होता गया और सत्ता के खिलाफ मजबूत विकल्प लगभग समाप्त हो गया।

अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही टीएमसी

करीब डेढ़ महीने पहले सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 65 विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए अलग दावा पेश किया, जबकि 20 सांसदों ने एक अन्य पार्टी का दामन थामने की घोषणा कर दी। इससे ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपीनहीं, बल्कि अपनी पार्टी को एकजुट रखने की बन गई है। असली टीएमसी को लेकर मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। इस बीच बीजेपी बिना बड़े राजनीतिक प्रतिरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है।

बीजेपी की भूमिका पर सियासी बहस

टीएमसी में टूट के बाद बीजेपी की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। पूर्व सीएम ममता लगातार आरोप लगा रही हैं कि पार्टी में विभाजन सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा जारी है कि बंगाल में वही रणनीति अपनाई जा रही है, जिसने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विपक्ष की राजनीति का स्वरूप बदल दिया था।

क्या ममता विरोधी खेमा एकजुट है?

टीएमसी से अलग हुए 20 सांसद बीजेपी/एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि 65 विधायक खुद को असली विपक्ष बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों गुटों की राजनीतिक दिशा अलग होने पर ममता विरोधी राजनीति किस रूप में आगे बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत ने कहा है कि असली विपक्ष वही हैं और एसआईआर जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता हैं। हालांकि बीजेपी/एनडीए के साथ गए सांसदों के साथ तालमेल के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ऐसे में टीएमसी के अंदर दो गुटों में आंतरिक लड़ाई जारी है।

पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर, चन्नी गुट को वडिंग मंजूर नहीं

ये भी पढ़ें
Warring and Channi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

TMC

Updated on:

08 Jul 2026 03:10 am

Published on:

08 Jul 2026 03:10 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर का सियासी मॉडल: टीएमसी में तीन गुट, एक बीजेपी के साथ, दो आपस में लड़ रहे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बढ़ते विरोध और तकनीकी चिंताओं के कारण सरकार टाल सकती है E20 से E25 की ओर बढ़ने का फैसला

E20 and E25 fuel
राष्ट्रीय

CG News: बारिश में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने एडवाइजरी जारी

CG News
रायपुर

तमिलनाडु में पहली बार खुदाई में 2,500 साल पुराना सीढ़ीदार कुआं मिला, संगम युग से संबंधित

Sangam Era well
राष्ट्रीय

कायस्थ और युवा चेहरा पर दांव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार

Abhishek Kumar bjp
राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 7 दिन बारिश का कहर, यूपी में भारी वर्षा, छत्तीसगढ़-कर्नाटक में हाई अलर्ट

WEATHER UPDATE
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.